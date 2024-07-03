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DİSK'ten TÜİK önünde asgari ücret protestosu

DİSK'ten TÜİK önünde asgari ücret protestosu
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TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrasında DİSK, TÜİK binası önünde bir araya geldi. DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücrete yılda 4 kez zam yapılması gerektiğini belirtti.

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, TÜFE’deki değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK binası önünde toplandı.

 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı. Çerkezoğlu, TÜİK'in verileri baskılanmış biçimde açıkladığını belirtti.

Çerkezoğlu, açıklamasında şunları dile getirdi:

'Yine bir ayın 3'ünde TÜİK önündeyiz. TÜİK yıllık ve aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu rakamlar milyonlarca emeği ile geçinen işçinin ücret artışını da belirleyecek. 6 aylık enflasyon rakamı milyonlarca işçinin ekmeğini belirlemesi anlamında çok önemliydi.

 Hepimizin evine fatura geliyor. Gerçek enflasyonunu hepimiz yaşıyoruz. Gıda enflasyonu yüzde 94 ile 121 bandındadır. Bizim karnımızı doyurmak için yaptığımız harcımalar yüzde 100'ü çoktan aşmış durumda. Resmi verilere göre ise yüzde 68,08 olarak açıklanmıştır. TÜİK'in baskılanmış verilerine göre asgari ücretin önemli bir bölümü erimiştir.

2024'ün ilk 6 ayında milyonların ekmeği küçülmüştür. Yıl başında belirlenen asgari ücret ile "Yıl sonuna kadar devam edeceğiz" demek milleti açlıkla yüz yüze bırakacağız demektir. Yılın daha 4'üncü ayında açlık sınırının altına düşen asgari ücret ile yıl sonuna kadar devam etmenin akılla, mantıkla ve vicdanla bağdaşık bir tarafı bulunmamaktadır.

 Bundan sonra yapılması gereken bellidir. Asgari ücret TÜİK verilerine göre dahi çökmüştür. DİSK olarak yıllardır önerdiğimiz gibi; enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 defa asgari ücret zammı yapılması gerekmektedir.'

Etiketler disk asgari ücret asgari ücrete zam protesto tüik haziran ayı enflasyonu
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