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Diyarbakır OSB'de patlama: 1'i ağır 4 kişi yaralı

Diyarbakır OSB'de patlama: 1'i ağır 4 kişi yaralı
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Diyarbakır’da, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 2’nci etapta, alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında meydana gelen patlamada 1’i ağır 4 işçi yaralandı.

Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde bulunan OSB 2’nci etaptaki alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında sabah saatlerinde çalışma yapıldığı sırada patlama oldu.

Doğal gazla çalışan termik fırının, yaşanan doğal gaz sıkışması sonucu aniden patladığı belirlendi.

1'i ağır 4 yaralı var

Fabrika çalışanlarının bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kimyasal- biyolojik- radyolojik- nükleer tehditlere (KBRN) karşı özel kıyafetli AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken patlamada 4 işçi, yaralanırken, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

 Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Patlamanın olduğu fabrika içinde KBRN’ye karşı özel kıyafetli ekiplerin çalışması sürerken, nedeni ise araştırılıyor.

Etiketler osb organize sanayi sitesi patlama diyarbakır
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