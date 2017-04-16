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  1. 16 Nisan 2017 09:00

Diyarbakır saldırısında tünel kazan hain yakalandı

Diyarbakır'da PKK tarafından tünel kazılarak 1 ton patlayıcıyla gerçekleştirilen hain saldırının faillerinden biri yakalandı.

Diyarbakır saldırısında tünel kazan hain yakalandı
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi’ndeki emniyet müdürlüğü ek binasına terör örgütü PKK tarafından tünel kazılarak 1 ton patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının faillerinden biri yakalandı.

Gazete Habertürk'tek Helin Şahin'in haberine göre, Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında görgü tanıkları ile gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak, önceki gün Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bir binanın etrafını sardı.

TALİMATI VEREN PKK’LI ARANIYOR

Tünel kazmak için tutulan bodrum kata sık sık girip çıktığı tespit edilen PKK’lı M.O., saklandığı dairede yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan M.O. ile birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı.

M.O. ve beraberindeki 2 kişinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Polisin olayın planlayıcısı H.Y. ve M.O. ile beraber tüneli kazan diğer terö- ristlerin yakalanması için başlattığı geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Eylem talimatını veren terör örgütü PKK’nın sözde Amed eyalet sorumlusunun da yakalanması için bölgede TSK destekli kara ve hava operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Habertürk

terörist , bomba , diyarbakır , emniyet , tünel , pkk