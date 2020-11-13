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  4. 13 Kasım 2020 16:25

Diyarbakır'da 1 milyon lira değerinde tablet ele geçirildi

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Eski Mısır dönemine ait 1 milyon lira değerinde tablet ele geçirildi.

Diyarbakır'da 1 milyon lira değerinde tablet ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla, Silvan ilçesinde ikamet eden kişiler, ellerinde bulundurdukları Eski Mısır dönemine ait olduğunu tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edinildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüpheliler, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde bulunan bir işyerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden ve araçlarında yapılan aramada kil mikrolit tablet ele geçirildi. 

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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