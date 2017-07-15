Diyarbakır'da 15 Temmuz coşkusu

Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında bugün saat 18.30'da Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Kavşağından Milli Birlik Yürüyüşü başlatıldı. Yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alınırken, Vatandaşlar arama noktalarında arandıktan sonra başlama noktasının bulunduğu alana alındı. Yürüyüş için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından tamamı siyah kıyafet giyen özel bir koruma ekibi kuruldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerden kurulan ekip, yürüyüş güzergahı boyunca sıkı güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüşe Diyarbakır Valisi HASAN Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

70 BİN KİŞİ 250 METRELİK BAYRAK İLE YÜRÜDÜ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı yürüyüşte vatandaşlar 250 metrelik dev bir Türk Bayrağı taşıdı. Yürüyüş sırasında ellerindeki Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar da sık sık 'Kahrolsun PKK, kahrolsun FETÖ', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Uzun bir yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelen vatandaşlar, buradaki demokrasi nöbetine katıldı.