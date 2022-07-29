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Diyarbakır'da 18 işçi metan gazından zehirlendi

Diyarbakır'da 18 işçi metan gazından zehirlendi

Diyarbakır'da, Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde çalışma yapıldığı sırada 18 işçi metan gazından zehirlendi. İ

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi’nde meydana geldi. Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde iş makineleriyle çalışan 18 işçi, metan gazı alarmının çalmasının ardından tünelin dışına çıkmaya başladı. Gazın etkisiyle tünelden çıkamayan bazı işçiler ise arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı.

18 işçi hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 18 işçi, sağlık ekiplerince Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nden 12 kişilik ekip, gaz ölçümü için bölgeye hareket etti. 

Etiketler metan gazı işçi
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