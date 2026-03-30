Diyarbakır'da aile içi dehşet: Eşini öldürdü, akrabasını yaraladı

Diyarbakır'da aile içi yaşanan tartışmada M.D.'nin av tüfeğiyle ateş açtığı eşi hayatını kaybetti, akrabası ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.D. ile eşi Ö.D. ve kendi akrabası A.T. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D., av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Ö.D.'nin hayatını kaybettiği, akrabası A.T.’nin ise yaralandığı belirlendi. Durumu ağır olan A.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi’ne ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Ö.D.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Evde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli M.D.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

