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  4. 13 Temmuz 2020 17:04

Diyarbakır'da ambulansa silahlı saldırı!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, doğum vakası anonsu ile mahalleye giden ambulansa kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırı sonucunda ölen yada yaralanan olmadı.

Diyarbakır'da ambulansa silahlı saldırı!
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Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde meydan geldi.

Edinilen bilgilere göre, doğum vakası anonsu ile mahalleye giden ambulans, yolda ilerlerken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansa 8 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

Kurşunların ambulansın arkasında bulunan oksijen tüplerine isabet etmemesi olası faciayı önlerken, saldırıyı gerçekleştirenin yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.

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