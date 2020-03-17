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  4. 17 Mart 2020 16:20

Diyarbakır'da baba ve kızı silahlı saldırıda öldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine, yaşanan bir yaralama olayının ardından göç ettikleri Adana'dan geri dönen Selahattin Özkahraman ile kızı Süreyya Özkahraman, silahlı saldırıda yaşamlarını yitirdi.

Diyarbakır'da baba ve kızı silahlı saldırıda öldü
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Özkahraman Ailesi, geçen yıl Konuksever Mahallesi'nde yaşanan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Adana'ya göç etti. Aile, 2 ay önce yaşadıkları Çermik ilçesine bağlı Bayırbağı Mahallesi'ne geri döndü.

Ancak bugün bahçelerine çalışmaya giden baba Selahattin Özkahraman (65) ile 2 çocuk annesi kızı Süreyya Özkahraman (34) kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba-kızın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Selahattin Özkahraman ile Süreyya Özkahraman'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere morga gönderilirken, mahallede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma, saldırganları belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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