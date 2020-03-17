Diyarbakır'da baba ve kızı silahlı saldırıda öldü

Özkahraman Ailesi, geçen yıl Konuksever Mahallesi'nde yaşanan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Adana'ya göç etti. Aile, 2 ay önce yaşadıkları Çermik ilçesine bağlı Bayırbağı Mahallesi'ne geri döndü.

Ancak bugün bahçelerine çalışmaya giden baba Selahattin Özkahraman (65) ile 2 çocuk annesi kızı Süreyya Özkahraman (34) kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba-kızın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Selahattin Özkahraman ile Süreyya Özkahraman'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere morga gönderilirken, mahallede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma, saldırganları belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.