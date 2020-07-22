  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 22 Temmuz 2020 22:58

Diyarbakır'da boş arazide esrarengiz ceset

Diyarbakır'da boş arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişinin tespit edilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri bu kişinin öldüğünü belirledi.

Diyarbakır'da boş arazide esrarengiz ceset
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, akşam saatlerinde, merkez Bağlar ilçesi 500 Evler semtinde meydana geldi. Boş arazide harekesiz yatan bir kişi olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin İsmail Yaka'ya ait olduğu tespit edildi. Yaka'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekiplerince Yaka'nın ölümü ile ilgili çalışma başlatıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ceset , diyarbakır , ölüm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM