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Diyarbakır'da büyük patlama, yaralılar var!

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtildi.

Diyarbakır Sanayi Sitesi'nde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle yaralıların olduğu belirtildi ancak sayı açıklanmadı. Patlamanın neden meydana geldiği ise henüz belirlenemedi.

Etiketler diyarbakır patlama sanayi sitesi
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