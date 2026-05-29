Diyarbakır'da can pazarı... İtfaiyenin 2 bebeği kurtarma anı kamerada

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 11 katlı bir sitenin 8. katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dumandan etkilenen 4 kişi ve mahsur kalan 2 bebek, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiven müdahalesiyle alevlerin arasından sağ salim kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, yüksek katlı bir sitede meydana gelen korkutucu yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında ve kahramanca müdahalesi sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden önlendi.

Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan 11 katlı bir apartmanın 8. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Yoğun dumanın hızla apartman boşluğuna yayılmasıyla binada tam bir can pazarı yaşandı.

Kask Kamerasına Yansıyan Saniye Saniye Kurtarma Operasyonu Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Üst katlarda yoğun dumanın etkili olduğu dairede mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye erleri zamana karşı büyük bir yarış verdi.

İçeride dumandan etkilenen 4 vatandaşa sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılırken, dairede bulunan 2 bebek, itfaiyenin dışarıdan uzattığı sepetli kurtarma aracıyla güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Alevlere müdahale anları ve dumana boğulmuş odalardan bebeklerin çıkarılıp sepete alınma süreci, operasyona katılan bir itfaiye erinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ekiplerin hummalı soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alınırken, polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için dairede detaylı bir inceleme başlattı.

İHA