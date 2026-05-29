  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Diyarbakır'da can pazarı... İtfaiyenin 2 bebeği kurtarma anı kamerada

Diyarbakır'da can pazarı... İtfaiyenin 2 bebeği kurtarma anı kamerada

Güncelleme:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 11 katlı bir sitenin 8. katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dumandan etkilenen 4 kişi ve mahsur kalan 2 bebek, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiven müdahalesiyle alevlerin arasından sağ salim kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, yüksek katlı bir sitede meydana gelen korkutucu yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında ve kahramanca müdahalesi sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden önlendi.

Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan 11 katlı bir apartmanın 8. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Yoğun dumanın hızla apartman boşluğuna yayılmasıyla binada tam bir can pazarı yaşandı.

Kask Kamerasına Yansıyan Saniye Saniye Kurtarma Operasyonu Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Üst katlarda yoğun dumanın etkili olduğu dairede mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye erleri zamana karşı büyük bir yarış verdi.

İçeride dumandan etkilenen 4 vatandaşa sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılırken, dairede bulunan 2  bebek, itfaiyenin dışarıdan uzattığı sepetli kurtarma aracıyla güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Alevlere müdahale anları ve dumana boğulmuş odalardan bebeklerin çıkarılıp sepete alınma süreci, operasyona katılan bir itfaiye erinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ekiplerin hummalı soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alınırken, polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için dairede detaylı bir inceleme başlattı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı
Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı
Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu
Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu
İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı!
İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı!
Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü!
Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü!
Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı
Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı
Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor!
Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor!
Fragman geldi; TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz bilmecesi çözüldü
Fragman geldi; TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz bilmecesi çözüldü
Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı...
Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı...
Etiketler diyarbakır yangın Yenişehir Üçkuyu itfaiye kask kamerası bebek kurtarma operasyon yüksek katlı bina apartman asayiş Diyarbakır itfaiyesi video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MİT'ten AB'nin yeni hamlesi için kritik rapor! MİT'ten AB'nin yeni hamlesi için kritik rapor! Gazetede kurban parasıyla Kılıçdaroğlu ilanı: ''Lider mahkemede belirlenemez'' Gazetede kurban parasıyla Kılıçdaroğlu ilanı: ''Lider mahkemede belirlenemez'' İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı! İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı! Fragman geldi; TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz bilmecesi çözüldü Fragman geldi; TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz bilmecesi çözüldü Prof. Dr. Osman Bektaş'tan olası büyük Marmara Depremi için dikkat çeken açıklama Prof. Dr. Osman Bektaş'tan olası büyük Marmara Depremi için dikkat çeken açıklama Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu Ünlü şarkıcının Kurban Bayramı restine tepki yağdı Ünlü şarkıcının Kurban Bayramı restine tepki yağdı Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı Şenol Güneş'ten teknik direktör arayışındaki Beşiktaş için dikkat çeken açıklama Şenol Güneş'ten teknik direktör arayışındaki Beşiktaş için dikkat çeken açıklama Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu fotoğrafına saldırıya sert tepki: ''Bu çirkinlik kabul edilemez'' Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu fotoğrafına saldırıya sert tepki: ''Bu çirkinlik kabul edilemez''
Marmaris'te 110 yolculu tur teknesi Akvaryum Koyu'nda battı! Marmaris'te 110 yolculu tur teknesi Akvaryum Koyu'nda battı! Muharrem İnce hakkında skandal iddia: ''Partiyi bize satacaktı'' Muharrem İnce hakkında skandal iddia: ''Partiyi bize satacaktı'' Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü! Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü! Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor! Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor! Havada ihanet kokusu var! Biran Damla Yılmaz evlilik teklifi aldığı sevgilisini sildi Havada ihanet kokusu var! Biran Damla Yılmaz evlilik teklifi aldığı sevgilisini sildi Çocuk parkında dehşet! 18 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Çocuk parkında dehşet! 18 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı KONDA'dan olay olacak Kılıçdaroğlu anketi! Bay Kemal'i en çok bakın hangi seçmenler istiyormuş! KONDA'dan olay olacak Kılıçdaroğlu anketi! Bay Kemal'i en çok bakın hangi seçmenler istiyormuş! Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı... Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı... Amedspor'dan Mauro Icardi transferi için jet açıklama! Amedspor'dan Mauro Icardi transferi için jet açıklama!