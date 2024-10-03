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Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da deprem
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 05:18 sularında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem deprem oldu diyarbakırda deprem
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