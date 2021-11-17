Diyarbakır'da esrarengiz cinayetler! Jandarma'nın aradığı şüpheli ölü bulundu

Diyarbakır'da hayvanlar tarafından parçalanmış olarak bulunan cansız bedenin, 22 Ekim'de kayıp ilanı verilen gence ait olduğu ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli ise uzun namlulu silahla öldürülmüş halde bulundu.

Bismil ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde çevrede ikamet eden köylüler, vücudunun bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, vücut bütünlüğü bozulmuş ve ismi öğrenilmeyen erkeğin 15-20 gündür arazide olduğu tespit edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kimlik tespiti için kayıp kişilerin ailelerinden DNA örnekleri alınması sonrası parçalanmış cesedin 22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Mehmet Beraat K.'ye ait olduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan K.'nin cenazesi, Hazro ilçesinde toprağa verildi.

OLAYLA İLGİSİ OLAN ŞAHIS DA ÖLÜ BULUNDU

Jandarmanın, Mehmet Beraat K.'nin ölümüyle ilgili incelemesi sürerken, olayla ilgisi olduğu iddia edilen Mehmet Can Ç. ise Silvan yolu üzerinde uzun namlulu silahla taranarak öldürülmüş halde bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çevredekiler tarafından öldürülmüş halde bulunan Ç.'nin cansız bedeni olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, her iki olayla ilgili olarak başlattığı çok yönlü incelemeyi ise sürdürüyor.

İHA