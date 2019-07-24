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  4. 24 Temmuz 2019 17:52

Dİyarbakır'da EYP'li saldırı: Yaralılar var

Diyarbakır' da polis merkezinin bulunduğu caddeye el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda ilk belirlemelere göre; 4 kişi yaralandı. Saldırı sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

Dİyarbakır'da EYP'li saldırı: Yaralılar var
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Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi. Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

saldırı , diyarbakır , eyp
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