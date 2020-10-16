Diyarbakır'da facianın eşiğinden dönüldü!

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Kaza, Diyarbakır- Şanlıurfa yolundaki Kadın Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AAL 140 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tek şeridin kapandığı yolda ulaşım, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
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