  4. Diyarbakır'da görülmemiş olay: Kendi atı boğazından ısırıp üstünde tepindi

Diyarbakır'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dengesini kaybedip yere düşen bir kişi kendi atının saldırısına uğradı. Talihsiz adamı boğazından ve kolundan ısırarak üstünde tepinen at, dehşet saçtı.


Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin kırsal Karaçimen Mahallesi Kahyalı Küme Evleri'nde, at, yere düşen sahibi S.K'nın bir süre üstünde tepinerek vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı.

Kolundan ve boğazından ısırılan S.K., ağır yaralandı.

Çocuklarının müdahalesiyle atın saldırısından kurtarılan S.K., Dicle Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Tedavi altına alınan S.K'nin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.

İHA

