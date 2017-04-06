Diyarbakır'da işyerine silahlı baskın !

Yüzleri maskeli kişilerce düzenlenen saldırıda biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olay, merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. Yüzleri maskeli grup, bir işyerine girerek rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu aralarında bir çocuğun da olduğu 6 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen olayda yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.