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Diyarbakır'da kayıp Ecrin'den güzel haber

Diyarbakır'da kayıp Ecrin'den güzel haber
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 12 yaşındaki Ecrin için arama çalışması başlatılmasının ardından valilik çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan kız çocuğu bulundu. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzün kurduğu özel ekibin teknik imkanları da kullanarak yaptığı titiz çalışma neticesinde kayıp çocuk bulunmuştur" bilgisine yer verildi.

Evinden öğle saatlerinde ayrıldığı belirtilen 12 yaşındaki Ecrin E. ile ilgili ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

Ecrin E.'in kayıp olduğu sırada nerede olduğu ya da nasıl bulunduğuna dair bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Etiketler diyarbakır kayıp kız çocuğu kız çocuğu
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