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  4. 22 Eylül 2018 15:44

Diyarbakır'da korkunç olay ! 2 çocuk kamyonun altında kaldı

Diyarbakır Mardin karayolunda çöp toplama kamyonunun arkasına asılan 2 bisikletli çocuk, manevra yapan kamyonun altında kalarak can verdi.

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