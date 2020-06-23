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  4. 23 Haziran 2020 21:32

Diyarbakır'da kuyumcudan dev soygun! 300 milyon TL ile kayıplara karıştı

Diyarbakır'da akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre bir kuyumcu, vatandaşlardan yatırım vaadiyle topladığı 300 milyon TL ile kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da kuyumcudan dev soygun! 300 milyon TL ile kayıplara karıştı
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Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu vatandaşlara yatırım vaadi vererek 300 milyon TL’ye yakın para topladı.

GERİYE KUYUMCU DÜKKANINDAKİ SAHTE ALTIN BİLEZİKLER KALDI
Paralarla beraber ortadan kaybolan kuyumcu, telefonlarını kapattı geriye sadece kuyumcu dükkanında bulunan sahte altın bilezikleri bıraktı. Çalışanlarını bile dolandıran, kuyumcu için Diyarbakır’da kırmızı alarm verildi. Şahsın yakalanması için operasyon başlatılırken, savcı kararıyla dükkan açılıp incelendi.

OLAYI DUYAN TELEFONA SARILDI
Mağdurlar olayı duyar duymaz telefonlarına sarıldı, kimisi kuyumcu dükkanını uzaktan izledi. Edinilen bilgilere göre şahsın kendini toparlayıp geri geleceğini aktardığı öğrenildi. 

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