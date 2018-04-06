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  4. 06 Nisan 2018 15:26

Diyarbakır'da lisede korkunç olay: Kuru sıkı tabancayla kafasına sıktı

Diyarbakır'da lise öğrencisi genç kız, okula getirdiği kuru sıkı tabancı ile başına ateş etti. Yaralı halde elinde silahla sınıfları gezen öğrenci, arkadaşlarına da tehditler savurdu.

Diyarbakır'da lisede korkunç olay: Kuru sıkı tabancayla kafasına sıktı
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Olay, Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen 10. sınıf öğrencisi ders esnasında beraberinde getirdiği kurusıkıtabancayı başına dayayarak ateş etti. Bu halde sınıftan çıkan öğrenci, farklı sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit etti. Kan kaybı nedeni bir anda yere yığılan öğrenci, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER PANİK HALİNDE DIŞARI ÇIKTI

Öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından okul yönetimi öğrencilerin ailelerine haber verdi. Okula gelen aileler, gözyaşları içerisinde çocuklarını alıp olay yerinden uzaklaşırken, bazı öğrencilerin de korku nedeni ile baygınlık geçirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri sınıflarda incelemelerde bulundu. Veliler okula silahın nasıl sokulduğunu anlamazken, öğrencinin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tartışığı arkadaşı özrünü kabul etmeyince kurusıkı tabancayla başına ateş etti

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