Diyarbakır'da park yeri kavgası kanlı bitti

Olay, öğlen saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ Caddesi'nde meydana geldi. Tıraş olmak için berbere gelen Mehmet Ali S., otomobilini caddedeki lokantanın önüne park etti. Lokanta çalışanları S.'den otomobilini park ettiği yerden çekmesini istedi. Mehmet Ali S., bunu kabul etmeyince iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çalışanlardan biri S.'e bıçakla saldırdı. Mehmet Ali S., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinden geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Ali S., ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S., doktorların tüm çabasına rağmen, kurtarılamadı.



Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mehmet Ali S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.





