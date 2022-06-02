Diyarbakır'da patlama: Yaralılar var

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 214. Sokak’taki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişilik aileden 4 kişi yaralandı. Komşuların 112 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.



Olaya tanık olan mahalle sakinlerinden Recep E. oturdukları sırada binadan basınçlı patlama sesi geldiğini söyledi. E., “Yukardan geldiğini tahmin ettik. Yukarı çıktığımızda herkeste tuhaf hareketler vardı. Gaz kokusu da geliyordu. Baktım herkesin eli kızarmış, yabancı uyrukludurlar. Aldım birini sırtıma aşağıya indirdim. Buzla yardım etmek istedim, diğerleri de aynı durumda olunca ambulansı arayıp hastaneye gönderdim. 4 kişilerdi, bir de ufak bir çocukları vardı, hepsi yaralıydı. Yeni bir makine almışlardı, tahminimizce ondan dolayı patlama olmuş, gaz kaçırmıştı. Yaz olduğundan dolayı pencereler açıktı, yoksa basınç pencerelerin camlarını indirebilecek güçteydi” dedi.

İHA