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  4. 31 Mayıs 2020 11:54

Diyarbakır'da polisi şehit eden zanlı yakalandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili M.E.C. bu sabah polis merkezine gidip teslim oldu.

Diyarbakır'da polisi şehit eden zanlı yakalandı
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Diyarbakır'da dün ’dur’ ihtarına uymayıp açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan’ı (31) şehit eden M.E.C. (25) teslim oldu.

Dün 5 Nisan Mahallesi’nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği F.A. (20), M.A. (23) ve M.E.C. ’dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerden M.E.C. yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunun isabet ettiği polis memuru Atakan Arslan yaralandı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A.’yı Şilbe Mahallesi’nde yakaladı. Diğer şüpheli M.E.C. ise bu sabah Bağlar Polis Merkezi’ne gidip teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

 

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