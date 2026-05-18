  4. Diyarbakır'da şüpheli çocuk ölümü: 15 yaşındaki Hülya evinde vurulmuş halde bulundu

Güncelleme:

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Harabe Mahallesi'nde 15 yaşındaki Hülya A., evinde karnından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirleyerek olayda kullanılan tabancaya el koydu. Sır perdesini aralamak için aile üyelerinin ifadelerine başvurulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi, 15 yaşındaki bir genç kızın şüpheli ölümüyle sarsıldı.

15 Mayıs sabahı Çınar ilçesine bağlı kırsal Harabe Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olay, hem ilçe halkını hem de tüm Türkiye'yi derinden üzdü.

Yakınları Hareketsiz Halde Buldu

Sabah saatlerinde Hülya A.'ın odasında yerde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, büyük bir panikle durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 15 yaşındaki Hülya A.’ın karnından tabancayla vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Silaha El Konuldu, Aile Üyelerinin İfadeleri Alındı

Trajik olayın ardından Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, evde geniş çaplı bir olay yeri inceleme çalışması başlattı. Genç kızın ölümüne neden olan tabancaya, kriminal inceleme yapılmak üzere el konuldu. Soruşturma kapsamında, olayın bir kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek amacıyla evde bulunan bazı aile üyelerinin ifadelerine başvuruldu. İfade işlemleri tamamlanan aile üyelerinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Otopsi İşlemlerinin Ardından Toprağa Verildi

Kesin ölüm nedeninin ve mermi giriş-çıkış açılarının belirlenmesi için Hülya A.’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki detaylı otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından genç kızın cenazesi, gözyaşları arasında yakınlarına teslim edilerek defnedildi. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma titizlikle devam ediyor.

DHA

Etiketler diyarbakır çınar Hülya A. şüpheli ölüm Harabe Mahallesi Jandarma asayiş soruşturma adli tıp kurumu video
