Diyarbakır'da tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Ovabağ Mahallesinde A.A. yönetimindeki tanker ile Ahmet K. yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Feci kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 42 ET ... plakalı tanker, kavşakta Ahmet K. yönetimindeki 26 AGT ... plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kırsal Hantepe Mahallesi'nde imam olarak görev yapan ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gittiği öğrenilen Ahmet K. ile otomobildeki eşi Hiranur K., çocukları Hatice ve Eymen K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Tanker sürücüsü A.A. ifadesi için jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA