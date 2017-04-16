Diyarbakır'da trafo patladı

Dİyarbakır'ın Silvan ilçesi Cami Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı bitişiğindeki elektrik trafosuna, oy verme işleminin sona erdiği saat 16.00 sıralarında giren bir kedi girdi. Bu sebeple trafoda patlama yaşandı.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yaşanan patlamada kedi parçalanırken, ilçe genelinde de elektrikler kesildi. Korku ve paniğe yol açan patlama ile birlikte itfaiye ve dedaş ekipleri söz konusu trafo merkezine geldi. Anında yapılan müdahale ve yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonunda ilçeye yeniden elektrikler verilmeye başlandı.