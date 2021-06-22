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Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı

Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı

Diyarbakır'da, tuğla yüklü kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tuğla yüklü kamyon ile bir otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, hurda yığınına dönen otomobildeki 4 kişiden 2’si yaşamını yitirdi, diğer 2 kişi ile kamyon şoförü ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Etiketler kaza diyarbakır
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