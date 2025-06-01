  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Diyarbakır'da yılan saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yılan saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yılan saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti
Güncelleme:

Diyarbakırı'ın Dicle ilçesinde hayvan otlatırken yılan tarafından ısırılan çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Dicle ilçesi kırsal Taşağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan R.Y.’yi (32) yılan ısırdı. Köylüler, Y.’yi hastaneye götürdü. Tedaviye alınan R.Y., doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Y.’nin cenazesi, otopsinin ardından Dicle ilçe merkezinde toprağa verildi. 

DHA

text-ad
Etiketler diyarbakır yılan ısırığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fiyatı 2 milyon TL'yi buluyordu... Erdoğan yerli üretim için devreye girdi Fiyatı 2 milyon TL'yi buluyordu... Erdoğan yerli üretim için devreye girdi TFF 3'üncü Lig'e yükselmişlerdi... Şampiyon takım ligden çekildi! TFF 3'üncü Lig'e yükselmişlerdi... Şampiyon takım ligden çekildi! İşte dünyanın en güzel kadını: Mıss World 2025 tacını alan isim belli oldu İşte dünyanın en güzel kadını: Mıss World 2025 tacını alan isim belli oldu Türkiye'nin ünlü tatil cennetinde su kıtlığı alarmı! Araç ve halı yıkamak yasaklandı Türkiye'nin ünlü tatil cennetinde su kıtlığı alarmı! Araç ve halı yıkamak yasaklandı Eğlence mekanında beyzbol sopalı dayak ve gasp dehşeti! Eğlence mekanında beyzbol sopalı dayak ve gasp dehşeti! Ukrayna'dan Rusya'ya şok saldırı: 40'tan fazla uçak vuruldu Ukrayna'dan Rusya'ya şok saldırı: 40'tan fazla uçak vuruldu Önce sağanak ardından güneş! Yeni haftada yaz geliyor Önce sağanak ardından güneş! Yeni haftada yaz geliyor 26 yaşındaki doktor evinde ölü bulundu 26 yaşındaki doktor evinde ölü bulundu Devler Ligi'nde kupanın sahibi Paris Saint-Germain Devler Ligi'nde kupanın sahibi Paris Saint-Germain Elektrikli skuterlar için tarihi karar! Artık zorunlu olacak Elektrikli skuterlar için tarihi karar! Artık zorunlu olacak
Bingöl beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha Bingöl beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha Banka hesabına gelen 150 bin TL yüzünden cezaevine girdi Banka hesabına gelen 150 bin TL yüzünden cezaevine girdi İstanbul'un merakla beklenen mayıs enflasyonu açıklandı İstanbul'un merakla beklenen mayıs enflasyonu açıklandı Putin'in akıl hocasından Erdoğan'ı kızdıracak sözler Putin'in akıl hocasından Erdoğan'ı kızdıracak sözler İstanbul'da korkunç olay! Mezarın üzerinde bulundu İstanbul'da korkunç olay! Mezarın üzerinde bulundu İstanbul'da kadın arkadaşını katletti, Kocaeli'de suç aletiyle teslim oldu İstanbul'da kadın arkadaşını katletti, Kocaeli'de suç aletiyle teslim oldu SGK uzmanı Temmuz'da emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı SGK uzmanı Temmuz'da emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı Danla Biliç'in hayatını kabusa çeviren eski sevgilisi için karar verildi Danla Biliç'in hayatını kabusa çeviren eski sevgilisi için karar verildi 30 maddelik infaz paketi komisyonda kabul edildi 30 maddelik infaz paketi komisyonda kabul edildi Uzman isimden korkutan sözler: ''Yakın zamanda yıkıcı bir deprem olacak'' Uzman isimden korkutan sözler: ''Yakın zamanda yıkıcı bir deprem olacak''