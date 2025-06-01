Diyarbakır'da yılan saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Diyarbakırı'ın Dicle ilçesinde hayvan otlatırken yılan tarafından ısırılan çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Dicle ilçesi kırsal Taşağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan R.Y.’yi (32) yılan ısırdı. Köylüler, Y.’yi hastaneye götürdü. Tedaviye alınan R.Y., doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Y.’nin cenazesi, otopsinin ardından Dicle ilçe merkezinde toprağa verildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol