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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katilinin cezası belli oldu

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katilinin cezası belli oldu
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan P.'yi öldüren sanık E.B., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih'te 31 Ocak Çarşamba günü, sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan P. (52), işlettiği çay ocağında E.B. (24) tarafından göğsünden 3 kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonraki gün Beyoğlu'ndaki evinde yakalanıp gözaltına alınan ve tutuklanan E.B.'nin 9 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. P.'nin olaydan 2 hafta önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntüde, tarikatlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı iş yerine gelen bazı kişiler tarafından rahatsız edildiğini söylediği de ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili soruşturma sonunda, E.B. hakkında, “kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.B., Ramazan P.'in kardeşi Mehmet P. ve taraf avukatları katıldı.

"MASUM BİR İNSAN OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Karar açıklanmadan önce sanığa son sözü soruldu. Tutuklu sanık E.B. son sözünde, “Ramazan P.'yi başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Afgan uyruklu S.M. olduğunu düşündüm. Kendisi beni 17 yaşında uyuşturucuya bulaştırmıştı ve anlatılmayacak kadar kötü şeyler yaptırdı. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Bunlar Mason örgütü, illuminati çetesi. Bundan dolayı psikolojim iyi değil. Ailesine karşı mahcubum. Ramazan P.'nin masum bir insan olduğunun farkındayım, İslam dünyası için inandığı değerler için mücadele ettiğinin farkındayım ve pişmanım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık E.B.'yi 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, duruşmalarda pişmanlık göstermediği belirtilerek iyi hal indirimi uygulanmadı.

DHA

Etiketler Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayet müebbet
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