Doğadan toplanan mantar 5 aylık hamile bir kadınla bebeğini hayattan kopardı!

Çorum'da yaşayan 32 yaşındaki 5 aylık hamile genç kadın doğadan toplanan mantarlardan yedikten kısa süre sonra fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 aylık hamile kadından ve karnındaki bebeğinden acı haber geldi.

Çorum’da doğadan toplanan mantarlar bir kez daha faciaya yol açtı. Buharaevler Mahallesi’nde ikamet eden ve 5 aylık hamile olan 32 yaşındaki R.A., doğadan toplanan mantarları tükettikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı Mantar yedikten bir süre sonra rahatsızlanan genç kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenme şüphesiyle yoğun bakıma alınan R.A., hem kendi hayatını hem de henüz dünyaya gelmemiş 5 aylık bebeğini kaybetti.

Kesin Ölüm Sebebi Otopsiyle Netleşecek Çorum'u yasa boğan acı haberin ardından genç kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından R.A.'ın son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Uzmanlar Uyarıyor: "Bilmediğiniz Mantarı Tüketmeyin"

Yaşanan bu acı olay sonrası uzmanlar, bahar ve sonbahar aylarında yağışlarla birlikte artan doğa mantarları konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. "Kültür mantarı dışındaki, türü bilinmeyen ve doğadan toplanan mantarların tüketilmesinin hayati risk taşıdığı" vurgulandı.

İHA