Doğum günü ölüm günü oldu! Mezarlıkta cansız bedeni bulundu

Denizli'de kendisinden haber alınamayan inşaat işçisi, 16 yıl önce kaybettiği babasının mezarı başında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dünden beri kendisinden haber alınmayan inşaat işçisi Ramazan K. (48), Asri Mezarlık'ta görevliler tarafından 16 yıl önce kaybettiği babasının mezarının yanında hareketsiz yatarken bulundu. Görevlilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulmuş olan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar esnasında mezarlığa gelen K.'ın yakınları, fenalık geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen aile yakınlarının ağıtları yürekleri dağlarken, K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

BUNALIMDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

11 Mart 1974 tarihinde dünyaya gelen Ramazan K.'nin doğum gününde, 2006 yılında kaybettiği babasının mezarı başında ölü olarak bulunması yakınlarının yaşadığı acıyı daha da arttırdı. Evi de mezarlığın yakınında olan ve dünden bu yana her yerde aranan Ramazan K.'nin en son görüştüğü yakınlarına ruhunun daraldığını ve bunalıma girdiğini söylediği iddia edildi. Ramazan K.'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin ise yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

İHA