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  4. 11 Eylül 2020 17:15

Doğuştan engelli iki çocuğuna bakan baba kansere yenik düştü

Artvin’de doğuştan engelli iki çocuğuna bakan 54 yaşındaki Taner Özşek, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Doğuştan engelli iki çocuğuna bakan baba kansere yenik düştü
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Artvin’de yaşayan Melice ve Taner Özşeker (54) çiftinin 3 çocuğundan ikisi doğuştan engelli. Yürüyemeyen ve sadece sürünerek evin içinde hayatlarını sürdüren 28 yaşındaki Volkan ve kardeşi 20 yaşındaki Muhammet’in kanser hastası babaları da hayata gözlerini yumdu.

Yıllarca eşinin desteğiyle engelli iki çocuğuna bakan Taner Özşeker kanser hastalığına yakalanınca anne Malice Özşeker hem engelli çocuklarına hem de kanser hastası eşine bakmak zorunda kaldı.

2012 yılında kanser teşhisi konulan Taner Özçeker, gördüğü tedavilere rağmen hastalığa yenik düştü. Özşeker bugün Artvin’de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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