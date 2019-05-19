Doktor, avukat eşini 14 kurşunla öldürdü

Diyarbakır'da doktor Mesut I. (45), çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartıştığı avukat eşi Müzeyyen Boylu I.'yı (47), araçtan indirdikten sonra tabancayla 14 el ateş ederek öldürdü.



Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Mesut I. ve eşi Müzeyyen Boylu I., çocuklarıyla birlikte bir etkinlikten dönerken, otomobilde tartışmaya başladı. Mesut I., çocukların yanında tartışmamak için otomobilini kenara çekip, eşini araçtan indirdi. Biraz ileriye giden çift, tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut I., üzerindeki tabancayı çekip, eşi Müzeyyen Boylu I.'ya 14 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Müzeyyen Boylu I., olay yerinde hayatını kaybetti.







TELEFONUNU KİMSE AÇAMADI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerin polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, Müzeyyen Boylu I.'nın telefonu çaldı. Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri, I.'nın dakikalarca çalan telefonunu açamadı.







Yapılan incelemenin ardından Müzeyyen Boylu I.'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı Mesut I. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.





