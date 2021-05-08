Doktor baba ve kızı ölü bulundu

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde aile hekimi olan 2 çocuk babası Mustafa E. (55) ile kızı Ceren E. (11), evlerinde ölü bulundu. Banyonda iple asılı halde bulunan Mustafa E.'nin, kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği üzerine duruluyor.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Çağrı Sokak'taki bir binanın dubleks katında meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce ayağı kırılan aile hekimi Mustafa E., bu nedenle dubleks evin alt katında kalmaya başladı. Hemşire olan G.E., bu sabah eşinin odasına kahvaltı götürdü, ancak kapının kilitli olduğunu gördü. Evdeki yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren G.E., kızı Ceren'i yatak odasında yerde yatarken, eşini de banyoda iple asılı buldu.



G.E.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa E. ile kızı Ceren'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baba ve kızının cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.



G.E. ile oğlu A.E.'nin ifadesine başvuran polisin, Mustafa E.'nin kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.