Doktor cinayetinde karar çıktı

Sakarya'nın Sapanca İlçesi’nde, 2 yıl önce 42 yaşındaki Dr. Emine Küçük ile nişanlısının kardeşi olan 28 yaşındaki Mustafa Bayrak’ı öldürmekten yargılanan Mahmut I. ve Muhammet Ali Y., ikişer kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2015 yılının Şubat ayında meydana gelen olayda, doktor Emine Küçük ile nişanlısının kardeşi Mustafa Bayrak, İstanbul’dan Düzce’ye birlikte geldiği kişilere 330 bin TL’ye evinin satışını yaptı.

Aile hekimi olan Emine Küçük evinin satış işlemlerinin ardından Mustafa Bayrak ve evini sattığı kişilerle İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı.

Evi satın alan kişiler Emine Küçük ile Mustafa Bayrak’ı TEM yolunun Sapanca Kurtköy mevkiinde bulunan TIR parkında öldürdü. Tutuklanan Mahmut I., "Düzce’den İstanbul’a giderek Emine Küçük ile anlaştık. Düzce’de satışı yaptık. Birlikte İstanbul’a dönerken Sapanca yakınlarında önce Mustafa’yı, sonra Emine’yi vurup öldürdük. Tabancayı nehre, telefonları da yol kenarına atıp kaçtık" diye ifade verdi.

Sakarya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar 38 yaşındaki Mahmut I., 27 yaşındaki Muhammet Ali Y. ve tutuksuz yargılanan Murat B. ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti, ’Gasp, adam öldürme, hürriyetten yoksun kılma ve silah kanununa muhalefet’ suçlarından yargılanan sanıklardan Muhammet Ali Y.’yi 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl hapis cezasına, Mahmut I.’yı 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Murat B.'nin ise beraatine karar verildi.