Doktor isyan etti: ''Şimdi maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz''

Koronavirüs sebebiyle babasını kaybettiğini söyleyen Doktor Halit Yücel “şu saatten sonra maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz.” dedi. Kurallara uyulmamasına ve maske takılmamasına isyan eden Yücek paylaşımında ” şu saatten sonra maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz.gece gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı BABAMI kendi ellerimle toprağa verdim az önce. mesleğimin ilk yılında, bir salgın hastalık yüzünden CANIMIN üstüne toprak attım az önce.” ifadelerini kullandı.

4 AĞUSTOSTA DUYURUP “MASKESİZ DOLAŞMAYIN” DEMİŞTİ

Doktor Halit Yücel sosyal medya hesabından 4 Ağustos’ta kendisinin ve ailesinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurarak “Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara covid pol’de çalıştım. Covid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda.Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın.”

SAĞLIK BAKANINDAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Doktor Halit Yücel 6 Ağustos’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Babama immun plazma arıyorum, bulamadım. Yardımcı olur musunuz lütfen ” diyerek yardım istedi.