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Doktor, sağlık çalışanlarını böyle fırçaladı: Kafanıza göre polis çağırıyorsunuz...

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede doktorun sağlık çalışanlarını fırçaladığı anlar kameralara yansıdı.

Tepki çeken olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanenin acil bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede çalışan bir sağlıkçı ile hasta tartışmaya başladı. Özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti.

 Hasta, özel güvenlik görevlisi ile de tartışmaya başlayınca görevliler beyaz kod vererek olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesi üzerine, acil serviste görevli doktor, beyaz kod veren görevlilere karşı fırça attı.

 Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde doktor, "Kime sordunuz da beyaz kod veriyorsunuz? Bir daha böyle bir şey kabul etmiyorum. Kafanıza göre polis çağırıyorsunuz, mahkemelerde sürünen biz oluyoruz. Hasta ile ilgilenin" dedi.

Etiketler doktor sağlık çalışanları fırça
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