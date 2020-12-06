Doktora hakaret edip saldıran kadın tutuklandı

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İstanbul Avcılar'daki aile sağlığı merkezinde doktora hakaret ederek saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Polis, güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinden şüphelinin Gümüşpala Mahallesi'nde oturduğunu belirledi.
Adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alınarak, "hakaret ve darp suçundan" Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkeme, "Bir anlık öfke ile hareket ettim" diyerek ifade veren şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Olay 2 Aralık Çarşama günü meydana gelmiş, maskesiz sağlık merkezine girmek isteyen bir kişi, Dr. Yağmur Turan'a hakaret edip onu yaralamıştı.
Aile Sağlığı Merkezinde skandal! Maskesiz gelen kadın kendisini uyaran doktora saldırdı
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