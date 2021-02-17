SON DAKİKA
İSTANBUL'DA OKULLAR BİR GÜN DAHA TATİL EDİLDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Şubat 2021 16:40

Doktorun korkunç sonu! 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etmiş

Bursa'da, ''Kayak yapmaya gidiyorum'' diyerek çıktıktan 15 saat sonra, Uludağ'da cansız bedenine ulaşılan asistan doktor Mustafa Y.'nin (35), 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar ettiği ortaya çıktı. Mustafa Y.'nin otomobilinde, ailesi ile yakınlarına yazdığı 5 sayfalık mektup bulundu.

Doktorun korkunç sonu! 4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etmiş
A+ A-

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Y., dün sabah saat 08.00 saatlerinde, "Kayak yapmaya gidiyorum" diyerek evden çıktı. Otomobiliyle evden ayrılan Mustafa Y.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ile jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), aracın Uludağ yoluna doğru gittiğini tespit etti. Bölgede yapılan arama çalışmasında, Mustafa Y.'nin otomobili, Uludağ yolunun 11'inci kilometresinde terk edilmiş olarak bulundu.

Y.'nin kaybolma ihtimali üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Nilüfer Arama ve Kurtarma (NAK) ve ANDA ekibi sevk edildi. Arama- kurtarma faaliyetlerine, AFAD ve JAK'a ait Köpekli Arama Tim'i de destek verdi.

4 YIL ÖNCE KAMP YAPTIĞI YERDE İNTİHAR ETMİŞ

Otomobilin terk edildiği alan üzerinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonunda, Y.'nin cansız bedeni, otomobiline 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Yaklaşık yarım metre karın altında bulunan Y.'ın, potasyum ve çeşitli ilaçlardan karışım yaptığı serumu damar yoluna bağlayıp, intihar ettiği tespit edildi. Y.'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Y.'ın intihar ettiği yerde, 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Mustafa Y.'ın otomobilinde, ailesi ile yakınlarına yazıp bıraktığı 5 sayfalık intihar mektubu bulundu. Y.'ın mektubunda, "Ölümünden kimse kendini sorumlu tutmasın. Ben bu hayattan keyif almıyorum. Artık yaşamak istemiyorum" yazdığı öğrenildi.

DHA

doktor , intihar , uludağ
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM