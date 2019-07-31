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  4. 31 Temmuz 2019 10:21

Doktorun ölümünde gerçek ortaya çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde annesi ile yaşayan 35 yaşındaki doktor Asım Başar Kocaoğlu'nun intihar etmediği, düşme sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Doktorun ölümünde gerçek ortaya çıktı
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İzmir'in Karabağlar ilçesi Basın Sitesi semtindeki Mimkent'te emekli eczacı annesi Sema Pehlivan ile yaşayan 35 yaşındaki genç doktor Asım Başar Kocaoğlu, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan park halinde bulunan aracın üstüne düştü.

ACİL SERVİSTE SÖYLEDİ

Aliağa Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimi olarak görev yapan Doktor Kocaoğlu, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sema Pehlivan, oğlunun ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi.

Yeni Asır'dan Tolga Tekin'in haberine göre; Olayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin ilk başta "intihar" olarak kayıtlara geçtiği olayın, acil servisteki doktorların ifadesi üzerine "düşme" olduğu ortaya çıktı. Kocaoğlu'nun acil servise getirildiğinde doktorlara "intihar etmedim, düştüm hocam" dediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeni Asır

izmir , karabağlar
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