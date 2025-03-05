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Doktorunu bıçaklayıp kendisini ''bana yapay zeka monte etti'' diyerek savundu

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Niğde'de kendisine beyin ameliyatı yapan doktoru bıçaklayan şüpheli "Bana yapay zeka yerleştirdi" iddiasında bulundu.

Niğde'de beyin ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr. B.Y.'ü (34) 4 yerinden bıçaklayan T.S. (62) adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. B.Y. ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında T.S., B.Y.'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. B.Y., hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Doktor B.Y.'ün, bir süre önce T.S.'nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye konuştu. (DHA)

DHA

Etiketler yapay zeka hastane doktoru bıçakladı beyin cerrahı niğde
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