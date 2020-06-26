  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Haziran 2020 18:05

Dokuzuncu katın balkonundan düşerek öldü!

Niğde İnönü Mahallesi'nde 15 katlı bir apartmanın 9'uncu katınca cam balkon çalışması yapan 33 yaşındaki Durmuş Baykal, beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Dokuzuncu katın balkonundan düşerek öldü!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Niğde İnönü Mahallesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede cam balkon çalışması yapan Durmuş Baykal,(33) dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan usta Baykal, sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Baykal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durmuş Baykal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
inşaat , niğde , cam balkon , dokuzuncu kat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM