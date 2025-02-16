Dolandırıcılık çetesi operasyonunda anahtarlık silah ele geçirildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara’da tehdit, şantaj ve sahte senetlerle 4 kişiyi 17 milyon Türk lirası dolandıran çeteye operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alınırken, anahtarlık şeklinde bir de silah ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre 4 kişi, sahte senetler düzenlenerek ve zorla imzalattırılarak 17 milyon TL dolandırıldı. Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmaları sonucu operasyon düzenledi ve 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ve 170 mermi ele geçirildi. Silahlardan birisinin kısa menzilli 6.35 çapında iki mermi alan anahtarlık silahı olduğu tespit edildi. Şahıslar 2 gün gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol