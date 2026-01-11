  1. Anasayfa
  Dolandırıcılıkla suçlanırken Türkiye'den kaçıp, Afrika'da yine güzellik merkezi açtı!

Dolandırıcılıkla suçlanırken Türkiye'den kaçıp, Afrika'da yine güzellik merkezi açtı!

Güncelleme:

Adana'da çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini milyonlarca TL dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçtığı ve bu kişilerden birinin intiharına yol açtığı öne sürülen güzellik merkezi sahibinin Afrika'da güzellik merkezi açtığı ortaya çıktı.

Adana'da 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi S.Ç.'nin, piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan 2025'te yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

 

S.Ç.’nin, geçen yıl kredi çekmek için evini ipotek eden Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi F.Ş. de intihar etmişti.

Adana'da çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini milyonlarca TL dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçtığı ve bu kişilerden birinin intiharına yol açtığı öne sürülen güzellik merkezi sahibinin Afrika'da güzellik merkezi açtığı ortaya çıktı.

S.Ç.’nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı.

Çalışanlarına özür mesajı gönderen S.Ç., kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.

Mağdurlar, S.Ç.'nin yakalanıp Türkiye'ye getirilmesini istedi.

Sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor

S.Ç., bu süreçte Güney Afrika'da yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmadı.

S.Ç.'nin lüks güzellik merkezi açtığı, müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı.  Müşterileriyle sosyal medyada fotoğraflar paylaşan S.Ç. tepkilere neden oldu. (DHA)

DHA

