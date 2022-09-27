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Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu

Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu

Gaziantep'te darbedilerek öldürüldüğü belirlenen 3 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp 2 kızını aramak için bir televizyon kanalında canlı yayına katılan anne M.İ. ve eski kocası A.E.'nın verdikleri bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı. Televizyon programına Gaziantep'ten katılan anne M.İ. kendisine fuhuş yaptıran çocukluk arkadaşı ve sevgilisinin, çocuklarını alıkoyduğunu iddia etti.

CANSIZ BEDENİ DERİN DONDURUCUDA BULUNDU
Bu sırada canlı yayına telefonla katılan komşusu, M.İ.'nin bir buçuk yaşındaki küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığı bilgisini paylaştı. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı E. ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir işletmeye düzenlediği operasyonda derin dondurucunun içinde ölü olarak bulundu. Darbedilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine getirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri yürek sızlatan cinayetle ilgili yaptıkları araştırma sonucu şüpheliler G.T. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler gaziantep darp
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