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  4. 29 Kasım 2019 14:16

Dövülüp, bıçaklanan, tüfekle vurulan genç hastanede öldü

Şanlıurfa'da 26 yaşındaki genç, dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulduktan sonra bırakıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Dövülüp, bıçaklanan, tüfekle vurulan genç hastanede öldü
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Olay, çarşamba gecesi, Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile kafede oturan Yakup B., iddiaya göre, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı. Yakup B., dışarı çıkınca plakası bilinmeyen araca bindirilerek, götürüldü. Dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulan Yakup B., araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı. Sağlık görevlilerince acil servise alınan ağır yaralı Yakup B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakup B.'nin cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 



DHA

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cinayet , şanlıurfa
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