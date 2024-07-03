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  4. Dr. Ender Saraç'ın oğluna cinsel istismardan yargılandığı davada karar çıktı

Dr. Ender Saraç beraat etti

Dr. Ender Saraç beraat etti
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Türkiye'nin yakından tanıdığı beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Ünlü beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Mahkeme, Dr. Ender Saraç'ın üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğuna hükmetti.

Etiketler dr. ender saraç beraat oğluna cinsel istismar cinsel istismar
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