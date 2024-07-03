Dr. Ender Saraç beraat etti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Türkiye'nin yakından tanıdığı beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.
Ünlü beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.
Mahkeme, Dr. Ender Saraç'ın üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğuna hükmetti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol