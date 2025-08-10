  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Drift şov faciayla bitiyordu: Aracın biri kontrolden çarpıp bir kişiye çarptı

Drift şov faciayla bitiyordu: Aracın biri kontrolden çarpıp bir kişiye çarptı

Güncelleme:

İzmir'in Bornova ilçesinde, drift yapan araçları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yere savruldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Işıkkent Mahallesi'ndeki boş bir alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup otomobil tutkunu drift yapmak için bir araya geldi.

Araçların tehlikeli manevralarını izleyen kalabalık arasında bulunan bir kişi, cep telefonuyla gösteriyi kaydetmek istedi.

Ancak drift yapan otomobillerden biri kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu alana yöneldi. Aracın çarptığı vatandaş savrularak yere düştü. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayda yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tehlikeli gösterinin yapıldığı alanda hiçbir güvenlik önlemi alınmamış olması ise dikkat çekti.

İHA

text-ad
Etiketler izmir drift drift şov kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burası Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'daki ''Saklıkent''i... Burası Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'daki ''Saklıkent''i... Orhan Gencebay'ın 81 yaşındaki eşi Sevim Emre'nin son halini görenleri inanamadı Orhan Gencebay'ın 81 yaşındaki eşi Sevim Emre'nin son halini görenleri inanamadı Türkiye'nin tescilli güzeli tatil pozlarıyla ''boşuna kraliçe seçilmedim'' dedi Türkiye'nin tescilli güzeli tatil pozlarıyla ''boşuna kraliçe seçilmedim'' dedi Prof. Dr. Naci Görür'den ''kırmızı alarm'' veren fayı açıklayarak uyardı: ''Hazırlıklı olun!'' Prof. Dr. Naci Görür'den ''kırmızı alarm'' veren fayı açıklayarak uyardı: ''Hazırlıklı olun!'' Nefes aldırmayan eyyam-ı bahur sıcakları geri dönüyor: Sıcak değil, çok ama çok sıcak olacak Nefes aldırmayan eyyam-ı bahur sıcakları geri dönüyor: Sıcak değil, çok ama çok sıcak olacak Yenilenen yüzde 100 elektrikli Citroen Ami iddialı indirimli fiyatıyla Türkiye'de... Yenilenen yüzde 100 elektrikli Citroen Ami iddialı indirimli fiyatıyla Türkiye'de... Sadece kadın seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Sadece kadın seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Marmara'da beklenen olası büyük deprem için ezber bozan açıklama Marmara'da beklenen olası büyük deprem için ezber bozan açıklama 2025 Kayısı Güzeli Zeynep Bastık tekne pozlarıyla mankenlere meydan okudu 2025 Kayısı Güzeli Zeynep Bastık tekne pozlarıyla mankenlere meydan okudu Ferdi Tayfur'un ölümünden 7 ay sonra gelen dikkat çeken itiraf Ferdi Tayfur'un ölümünden 7 ay sonra gelen dikkat çeken itiraf
Survivor Nagihan Karadere Survivor kazançlarını ilk kez açıkladı Survivor Nagihan Karadere Survivor kazançlarını ilk kez açıkladı Cesur şovlarıyla eleştirilen Hadise bu sefer de bikinisiyle meydan okudu Cesur şovlarıyla eleştirilen Hadise bu sefer de bikinisiyle meydan okudu Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci için son tarihi açıkladı Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci için son tarihi açıkladı Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanını arama çalışmalarında yeni izler bulundu Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanını arama çalışmalarında yeni izler bulundu Bebek katili Öcalan'dan sürpriz mektup: ''Topraklarınıza döneceksiniz'' Bebek katili Öcalan'dan sürpriz mektup: ''Topraklarınıza döneceksiniz'' Sarsıntılar devam ediyor... Balıkesir'de peş peşe 2 korkutan deprem! Sarsıntılar devam ediyor... Balıkesir'de peş peşe 2 korkutan deprem! Tapu sahipleri dikkat! Bir sabah uyandığınızda tapunuz elinizden alınmış olabilir! Tapu sahipleri dikkat! Bir sabah uyandığınızda tapunuz elinizden alınmış olabilir! İstanbul'da genç kadına ''sokakta böyle çıplak gezmeyin'' dayağı! İstanbul'da genç kadına ''sokakta böyle çıplak gezmeyin'' dayağı! Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı: Suçlamalar çok ağır! Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı: Suçlamalar çok ağır! Şantiyede korkunç ölüm: Genç mühendis 3 tonluk mermerin altında can verdi! Şantiyede korkunç ölüm: Genç mühendis 3 tonluk mermerin altında can verdi!